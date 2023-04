Se quedó dormida en un autobús y fue abusada sexualmente por tres hombres

México

Una joven denunció a través de redes sociales su caso de abuso sexual, contó que vivió esta terrible situación cuando era usuaria de una línea de autobuses, durante su viaje desde Veracruz a la Ciudad de México.

La agresión se registró el pasado 9 de abril cuando Andrea emprendió un viaje desde Poza Rica, Veracruz con destino a la Ciudad de México, de acuerdo con el testimonio compartido por el reportero Carlos Jiménez, la víctima se quedó dormida en el autobús de la empresa Flecha Roja.

Es en este momento que inició la pesadilla, al ser atacada por tres desconocidos que estaban en el mismo autobús.

"Me obligaron a tener sexo oral, me golpearon, me robaron mis pertenencias y al final, todavía se burlaron de mí aventándome 200 pesos y me dijeron que me fuera a ch*ngar a mi madre y que si decía algo nadie me iba a creer", relató Andrea, buscando que este hecho no quede en la impunidad.