Sebastián Marset reaparece y dice que solo quiere ser juzgado en Uruguay

Uruguay

Presuntamente desde Uruguay, el narcotraficante Sebastián Marset se contactó con su abogado y dijo que sólo se entregaría en su país, ya que considera que la “justicia es menor corrupta”.

Según se conoció mediante portales internacionales, el abogado de Marset habría intentado negociar la entrega de su cliente pero no tuvo éxito. Santiago Moratorio se reunió con fiscales y con el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero no logró ninguna respuesta positiva.

Tiempo atrás el narco uruguayo en una entrevista que se hizo pública elogió al sistema judicial de Uruguay y dijo confíar en que en su país encontraría las garantías para que su pareja, su hermano y su cuñado se entreguen y no sean extraditados.

Moratorio todavía tendría planificado insistir en negociar la entrega de la familia del ‘narco uruguayo’ reiterando que en esa región la justicia le daría garantías.

Proponen que la ley sea interpretada mediante el tratado firmado en Montevideo en 1993, donde se establecen excepciones para no extraditar a los nacionales, situación que podría permitir que la familia de Marset sea procesada en Uruguay.

Aunque su abogado no quiso confirmar una entrega del narcotraficante, es una idea que no se descarta, e indicó que la aprehensión de su hermano fue hecha para que no sea extraditado.

“Lo que va a pasar en Brasil con Diego pretendíamos que pase en Uruguay. Uruguay no quiso por el momento. Nosotros vamos a insistir en conversaciones porque siguen estando prófugos e inocentes”, aseguró Moratorio.