“Todo el viaje estuvo manoseándome”: Pasajera denuncia acoso de taxista [VIDEO]

Veracruz, México

Una mujer denunció que fue víctima de acoso por parte de un taxista cuando volvía a su casa.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de marzo, en Veracruz, cuando la joven tomó un taxi para llegar a casa. En su relato en redes, la pasajera compartió un clip con el que señaló que, una vez en su destino, el conductor descendió del auto y la siguió hasta la entrada de su domicilio.

“La verdad no me bajé porque estaba shockeada y me dio miedo que hayan más personas ahí. Por si fuera poco, cuando por fin me dejó en mi casa se bajó a perseguirme”, señaló.