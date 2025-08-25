Tragedia en medio de los incendios: Helicóptero se estrella en un lago mientras cargaba agua

Un helicóptero de extinción de incendios se estrelló de manera impresionante en un lago en Francia, mientras realizaba una maniobra de carga de agua. A pesar de la dramática secuencia captada en video, los dos tripulantes a bordo, el piloto y un bombero, salieron ilesos.

El accidente ocurrió el pasado domingo por la tarde en el lago Rosporden, cuando un helicóptero modelo Morane 29, conocido como “avión cisterna de agua”, estaba llevando a cabo un viaje rutinario para recoger agua destinada a combatir un incendio forestal en la zona. Según testigos presenciales, el helicóptero se acercó al agua, pero descendió demasiado rápido. El rotor de cola se sumergió, y al intentar levantar vuelo, el piloto perdió el control.

En las imágenes, que se han vuelto virales, se puede ver cómo la aeronave comienza a girar de manera descontrolada en el aire, provocando gritos de pánico de un testigo. Después de unos segundos, el helicóptero se precipita violentamente al agua, se parte y salpica escombros por todas partes.

Afortunadamente, el piloto y el bombero a bordo lograron salir por sus propios medios del helicóptero destruido y nadar hasta la orilla. La Prefectura de Finisterre confirmó que ambos hombres no sufrieron lesiones graves y fueron dados de alta del hospital después de ser examinados.

Las autoridades locales elogiaron "el profesionalismo, la calma y el coraje del piloto y del bombero a bordo", y destacaron que el incidente es un recordatorio de los riesgos diarios que enfrentan los equipos de emergencia en Francia.

Este helicóptero había realizado 27 descargas de agua el mismo día para ayudar a contener un incendio en Beuzec-Cap-Sizun. Una investigación está en curso para determinar las causas exactas del accidente, que tuvo lugar durante una misión para proteger una vivienda amenazada por un incendio forestal cerca de Rosporden. Inmediatamente después del incidente, otro helicóptero fue enviado para asegurar que las operaciones de extinción de incendios pudieran continuar.

Francia ha estado lidiando con una ola de incendios forestales en las últimas semanas. Las "llamas apocalípticas" han arrasado un área más grande que la capital, París, y han obligado a miles de bomberos y decenas de aeronaves a trabajar sin descanso. El accidente del domingo subraya el peligro constante al que se enfrentan los equipos que luchan contra los incendios que han dejado al menos una persona muerta y trece heridas en el país.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play