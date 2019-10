Fortnite acumula 1.02 millones de horas vistas solo mostrando un hoyo negro

Los reportes llegan desde Stream Hatchet, quien se encarga de proveer este tipo de datos, y según su información, todos los usuarios que han estado pendiente sobre lo que podría suceder en Fortnite luego del final del Season X han logrado que el videojuego acumule las 1.02 millones de vistas durante estos dos días.

Esto se ha logrado mediante las distintas plataformas de streaming, incluyendo Twitch, YouTube, Facebook y Mixer.

Even with their servers down, @FortniteGame has generated 1.02M premium hours watched from their owned channels on @Twitch @YouTubeGaming @FacebookGaming & @WatchMixer. It's an ad campaign, about nothing! pic.twitter.com/RMC4tf9xws