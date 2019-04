Mujer muere al dar a luz a mellizos; su pareja denuncia negligencia médica

Rurrenabaque, Beni Rurrenabaque, Beni

Oyuki Sato, de 27 años, falleció el pasado jueves tras dar a luz a mellizos, un varón y una niña, en el Hospital de Rurrenabaque, Beni. El esposo de la víctima, Domingo Novo, denuncia negligencia médica porque, según asegura, su esposa recibió malos tratos y se le negó la cesárea para tener a sus bebés, lo que derivó en su fallecimiento.

Novo en contacto con ANF contó que su pareja y madre de otros tres niños peregrinó por atención médica varios días antes del alumbramiento, e incluso aseguró que la ginecóloga S.P. del nosocomio de Rurrenabaque, se negó a practicarle la cesárea y la “obligó” a tener a sus bebés de forma natural, pese a que cada uno pesaba más de tres kilos.

“Mi esposa ya estaba mal antes del 17 (de abril) y fue al hospital, pero no la atendieron. Ese día estaba con dolores y no ha dormido nada. Al día siguiente, retornamos, no estaba su doctora. La llevaron a Emergencias, ahí piden papeles, el historial clínico. En la ecografía todo salía bien y la prepararon para cirugía, pero la doctora me dijo no se le va hacer la operación, va a tener normal”, remarcó.

Esa decisión de la médica asustó no solo a Novo, sino también a sus familiares que ya temían lo peor por el riesgo que representaba un embarazo de mellizos. El hombre intentó disuadir a la ginecóloga, pero la respuesta era la misma, aseguró.