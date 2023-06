Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 9 de junio se cumple un mes desde que Lineth Diana Chama Andrade, una adolescente de 16 años, desapareció sin dejar rastro. A medida que se intensifica la angustia por su paradero desconocido, las autoridades continúan los esfuerzos de búsqueda en la zona del Cordón Ecológico en Santa Cruz. El área donde se busca a Lineth es una laguna que desemboca en el río Piraí.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, coronel Desp. Juan Gustavo Astilla Encinas, informó sobre los operativos que están realizando en este punto de la capital cruceña. Señaló que trabajan en el rastrillaje la Fiscalía, Policía, canes y bomberos, además de que tres buzos se unirán al rastrillaje que se realiza en la zona. Se ha arrestado a una persona que estaría brindando información con el objetivo de poder encontrar cualquier vestigio, huella o pista que permita encontrar a la menor.

“Estamos a un mes, pero con la esperanza de encontrarla con vida”, afirmó el coronel Astilla. Aunque se maneja la hipótesis de que la joven fue abandonada en este sector, aún no se ha confirmado. “Estamos entrevistando a los vecinos para recopilar información y, de acuerdo a estos datos, reiniciamos el operativo. Necesitamos el apoyo de especialistas para rastrear las pozas profundas que están alrededor”, añadió el jefe policial.

Grover Chama, papá de la adolescente de 16 años desaparecida desde el 9 de mayo.

Por su parte, Grover Chama, padre de Lineth, expresó su desesperación por encontrar a su hija. “Estamos buscándola, la Policía está enfocada en un sector donde están trabajando con bomberos y el grupo DACI. No vamos a parar, necesito encontrarla, porque ya es un mes que no la tenemos en casa. Justamente hoy nos levantamos y lo primero que vemos es su cama vacía, y me puse a llorar porque realmente es muy fuerte lo que todos los días estamos viviendo”, lamentó.

Las investigaciones indican que Lineth Chama fue vista por última vez el pasado 9 de mayo, caminando desde el 2do. Anillo, avenida Busch, hasta casi llegar al 4to. Anillo. Durante su recorrido, fue captada por cámaras de seguridad en compañía de un hombre a las 10:26 de la mañana de ese día. La víctima habría asistido a una fiesta en el Cordón Ecológico el día de su desaparición y desde entonces no se tiene información de su paradero.

Cargando...

Hasta el momento, cuatro personas se encuentran detenidas preventivamente. El 1 de junio, alias “Cotín” y “Chema” fueron enviados a la cárcel de Palmasola por el delito de trata de personas, ya que se sospecha su posible vinculación con la desaparición de Lineth. Días después, alias “Bichito” se sumó a la lista de detenidos por su presunta implicación en la desaparición de la adolescente, y finalmente Boyka también fue enviado a prisión acusado de estar implicado en el caso.

Hasta el momento, la Policía no tiene noticias sobre el paradero de Lineth. Antes de su desaparición, se dirigía a su domicilio para recoger unos platos y llevarlos al negocio de su familia, pero nunca regresó. Las imágenes de las cámaras de vigilancia revelaron que uno de los detenidos, Dorian Chávez, alias “Cotín”, se encontró con la adolescente el día de su desaparición, y ambos se dirigieron hacia la zona del Cordón Ecológico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La población cruceña, las autoridades y sus padres mantienen la esperanza de encontrar a Lineth con vida, mientras se continúan desplegando todos los recursos disponibles en la búsqueda de respuestas.