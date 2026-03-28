ABC reporta cierre total de tramos en La Angostura-Samaipata y en rutas a Beni y Pando por emergencia en carreteras

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó el cierre total y preventivo de tramos estratégicos en los departamentos de Beni y Pando. Las persistentes lluvias registradas en el norte amazónico provocaron la saturación de la plataforma y un peligroso debilitamiento de la calzada.

Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras Regional Santa Cruz dispuso el cierre total del tramo entre La Angostura y Samaipata. Esta determinación responde a los constantes derrumbes y la peligrosa caída de rocas registradas específicamente en el sector de Petacas.

La restricción se aplica desde las 9:30 hasta las 16:00 de este sábado 28 de marzo con el apoyo de la policía caminera. El paso por los retenes de control dependerá estrictamente de una mejora favorable en las condiciones climatológicas de los Valles Cruceños.

ABC Santa Cruz.

Beni

La restricción de tránsito afecta directamente al tramo comprendido entre San Javier, Honolulu, San Ramón y Puerto Ustárez. La medida técnica se aplica en los puntos de control de San Pedro Nuevo y San Joaquín para evitar incidentes por el mal estado de la vía.

Esta disposición en territorio beniano entra en vigencia a partir de las 14:00 horas de este sábado 28 de marzo. Se tiene previsto que la circulación se restablezca el domingo 29 de marzo a las 18:00 horas, tras una evaluación de las condiciones climáticas.

ABC Beni.

Pando

La regional de la ABC en este departamento también oficializó la suspensión de actividades en la ruta que conecta Porvenir con Puerto Rico. El deterioro de la infraestructura vial en los sectores de San Miguel representa un riesgo inminente para la integridad física de los conductores.

El cronograma de cierre para las carreteras pandinas inicia a las 11:00 am de este sábado y se extenderá hasta la mañana del domingo. Las autoridades locales enfatizaron que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida de los usuarios frente a cualquier contratiempo logístico.

ABC Pando.

Se exhorta a las empresas de transporte y conductores particulares a respetar estrictamente los horarios y puntos de control establecidos en ambas regiones. Según el comunicado emitido, el Ministerio de Obras Públicas indica que mantiene un monitoreo constante para intervenir las plataformas en cuanto el clima permita el ingreso de maquinaria pesada.

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