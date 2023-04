Abogado de instructor Patzi, asegura que accidente fue por 'arbitrariedad' de los mismos cadetes

La Paz

Tras la aprehensión del instructor de los dos cadetes que cayeron de 25 metros de altura, después de realizar el denominado ‘salto de la muerte’, el abogado Ricardo Maldonado, defensa legal del instructor Patzi, señala que los cadetes fueron los que cometieron una arbitrariedad, al realizar el 'salto de la muerte'.

“No se ha roto las cuerdas, no estaban mal las cuerdas, no es el anclaje que ha fallado, no son las medidas de seguridad, sino que personalmente para el ejercicio el cadete, ha dado mucha cuerda”, manifestó Maldonado.

Según el abogado, los cadetes habían roto la cadena de mando, ya que habían recibido la orden de no llevar adelante el ejercicio militar, por decisión propia según el abogado, los cadetes llevaron adelante el salto de la muerte.

“Se dio una orden de suspender el salto de los dos cadetes heridos, esa orden no ha sido cumplida, se ha transmitido mediante radio que no salten, porque precisamente no habían practicado y no había medidas de seguridad, es una arbitrariedad cometida por los cadetes”, aseveró Maldonado.