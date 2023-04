FFAA retira el 'salto de la muerte' de su plan de ejercicios tras caída de cadetes

Cargando...

La Paz

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes, que las Fuerzas Armadas (FFAA), determinaron hacer el retiro de la práctica militar denominada ‘salto de la muerte’, tras la caída de dos cadetes, quienes se encuentran hospitalizados y afectados severamente en su salud, internados en la Clínica del Sur.

“Esta instrucción que se denomina eficiencia combativa, el salto de la muerte, tengo entendido que las Fuerzas Armadas han decidido sacarla de los ejercicios”, manifestó Novillo.

Las palabras vertidas por Novillo, se dieron en una conferencia de prensa efectuada, tras el acto de ascensos de jefes militares.

La autoridad de Gobierno, evitó referirse al tema, ya que aseguró que el caso se encuentra en proceso de investigación.

En esta jornada se procedió a la aprehensión del teniente Juan José P. Q., quien sería el instructor que presuntamente ordenó saltar a uno de los dos cadetes, tras un video revelado y difundido por el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, se pudo identificar que uno de los cadetes afectados, señaló que sus implementos no estaban seguros para realizar el salto.

