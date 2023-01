Adolescente de 15 años denuncia que fue explotada laboralmente y retenida por una mujer

Cargando...

Cochabamba

Una adolescente de 15 años viajó de Los Yungas de La Paz a Cochabamba, para trabajar en labores domésticas, denunció este domingo que habría sido explotada por una mujer, quien le hizo trabajar y prometió pagarle sus honorarios y no lo hizo, la misma habría retenido a la menor de edad en su inmueble.

“No quiere que salga, dice que pagó 200 bolivianos a la agencia, tienes que pagarme tú los 200, si o si me dijo. De una semana que trabajé no quiere pagarme se hace la suma de 280 bolivianos y no quiere pagarme”, denunció la adolescente.

Según refiere, una vez que le dijo a su empleadora que denunciará el caso a la prensa, la mujer procedió a devolverle sus cosas y le dijo que se vaya, sin embargo, continuaba sin pagarle sus honorarios.

“Después que se enteró que iba a llamar a la prensa trajo mis cosas aquí y me dijo si quieres ándate. Yo simplemente me quiero ir, ya no quiero estar aquí”, aseveró la adolescente.

La menor llegó al departamento de Cochabamba desde Los Yungas, en busca de generar ingresos económicos. Afirma que trabajaba cama adentro, pero no solamente era trabajadora del hogar, sino niñera, reveló que sufría maltratos.

“Vine acá por falta de economía, no tenemos dinero en mi familia, me vine a trabajar aquí, esa señora me llevó a su casa trabajaba desde las 9 de la mañana, hasta horas de la madrugada”, contó entre lágrimas la menor.