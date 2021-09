Estados Unidos

“Terribles”, fue el calificativo que dio la Casa Blanca a las imágenes que muestran a grupos de agentes fronterizos que hacen guardia a caballo persiguiendo y capturando a migrantes en la zona fronteriza del río Grande, en una zona aledaña al pequeño municipio de Del Río.

Videos e imágenes han dado la vuelta al mundo generando polémica, en medio de una nueva crisis migratoria generada por una oleada de aproximadamente 12.000 migrantes -en su mayoría haitianos- que han sido retenidos en un campamento improvisado bajo un puente que conecta Del Río con Ciudad Acuña, en México, la pasada semana.

El gobierno estadounidense comenzó el domingo a deportar a cientos de ellos y cerró el paso fronterizo de Del Río, lo que llevó a que otros cientos de haitianos regresaran al lado mexicano en medio de la incertidumbre.

¿Qué pasó?

Desde que se instalaron debajo del puente, algunos migrantes cruzan a México para comprar comida y agua para ellos y sus familias, que escaseaban en el lado estadounidense, y volver al campamento improvisado.

El fotógrafo Paul Ratje, de la Agencia AFP, tomó la imagen cerca de un embarcadero de botes en el río, en un área por la que los migrantes trataban de entrar o volver a EE. UU.

"Llegué al lugar y todo el mundo estaba cruzando allí", dijo el fotógrafo al diario The Washington Post. "De repente aparecieron algunos policías y comenzaron a tratar de que la gente se fuera. Luego, llegaron agentes fronterizos a caballo y empezaron a intentar que la gente se fuera".

Según las imágenes, los agentes llevaban en la mano unos instrumentos que algunos presentes describieron como "látigos", si bien las autoridades aseguran que son "riendas" que la guardia utiliza para "asegurar el control del caballo".

"Había un flujo continuo y [los agentes] decían: 'No, no puedes entrar. Vuelve a México'. Pero la gente decía 'pero mi familia está allá'", contó Ratje a The Washington Post.