Alcalde Iván Arias le envía un 'Beso de Negro' al Vocero Presidencial

La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, envió un ‘Beso de Negro’, al vocero Presidencial Jorge Richter, en medio de una conferencia de prensa realizada este lunes, como respuesta a las declaraciones que habría vertido Richter, quien señaló que “pareciera que el alcalde de La Paz en algún momento de su vida diaria no se mira en el espejo”.

“Ante las declaraciones del vocero que dice que me mire al espejo, le respondo reflexivamente lo siguiente. Orko, no es una persona en particular, hace referencias a las actitudes violentas, irracionales, manipulados por la sed de venganza, odio y destrucción contra personas que razonan. Y orkos hay en todos lados en la derecha y en la izquierda. Los hay entre bellos y feos y es obligación de los funcionarios públicos condenar toda acción violenta e irracional”