¡Alerta! Derrumbe bloquea la carretera a Chulumani y deja varados a pasajeros y camiones

Un deslizamiento de tierra interrumpió el tránsito en la ruta La Paz–Chulumani, en la región de los Yungas, dejando a niños, adultos mayores y transportistas atrapados en la vía. El incidente se registró en el sector San Cristóbal, muy cerca del reconocido Velo de la Novia.

Según reportes en redes sociales, los pasajeros intentaron retirar parte del material caído desde la noche del miércoles, pero las labores se suspendieron por riesgo de nuevos desprendimientos.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que el tráfico estaba completamente cerrado en San Cristóbal y desplazan maquinaria. Otros puntos críticos, como Puente Villa, también presentan deslizamientos que obligan a detener el tránsito.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y buscar rutas alternas hasta que se restablezca la circulación

