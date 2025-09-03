TEMAS DE HOY:
Nacionales

Alerta por el ingreso de un frente frío con posibles nevadas y lluvias en varias regiones del país

El Senamhi alertó sobre el ingreso de un frente frío, tormentas eléctricas y nevadas. Varias regiones del país experimentarán el descenso de temperaturas.

Jhovana Cahuasa

03/09/2025 9:16

Foto: Red Uno
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alertó este martes sobre el ingreso de un frente frío que afectará principalmente al Chaco y oriente boliviano.

En tanto para el occidente, advierte con la llegada de lluvias y probablemente nevadas, por lo que gran parte del país, experimentará un descenso de temperaturas. Según el pronóstico del Senamhi, el frente frío ingresará este jueves 4 de septiembre.

“Este frente frío ingresará y afectará a la región del chaco, y los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Trae consigo nubosidad y posibles precipitaciones, lluvias dispersas y tormentas eléctricas, principalmente en el sur y norte del Beni, Yungas y valles del departamento de La Paz, además del norte de Cochabamba, y norte integrado”, afirmó el representante del Senamhi.

Las precipitaciones se darían principalmente en horas de la noche. En La Paz y El Alto, se anticipan lluvias y posibles nevadas, lo que mantendrá un ambiente gélido durante el resto de la semana y en horas de la mañana.

 

