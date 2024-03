Bolivia

Analistas aseguran que el traslado de la población, realizado horas antes del Censo de Población y Vivienda generará distorsión en los datos del censo, por lo que se aseguraron que esto generará un proceso de descontrol y desconfianza, durante la aplicación de los datos en septiembre.

Germán Gutiérrez, ex alcalde de Sucre, afirmó que “los traslados exprés generarán datos distorsionados y no se podrá definir el número exacto de la población. Eso generará un proceso de descontrol y desorden”, afirmó al señalar que “los datos son falsos y ningún alcalde o gobernador podrá planificar sobre una base que no es cierta”.

Esta opinión, también es compartida por el periodista, Andrés Gómez, quien asegura que el traslado, generado por la migración bajo coacción y amenazas, es lo que genera sospecha.

“El peligro es que los datos se generen políticamente, porque el partido del MAS no es democrático”, afirmó Gómez.

Lo cierto es que, los analistas consultados, ven en la política un gran obstáculo para la ejecución de los datos del censo 2024.

“A partir del censo 2012 se genera una desconfianza en los políticos y en la sociedad, porque el censo está más relacionado a más población, más recursos. Más población, más votos”, señaló Gómez.

El ex ministro y analista político, Emilio Rodas, afirmó, que “técnicamente el tiempo para el resultado cuantitativo del censo es hasta septiembre, y no debería ser complejo y creo que será suficiente; lo que hay que poner a prueba es si los tiempos políticos serán suficientes, porque esto generará un gran debate”.

Por su parte, el ex alcalde de Sucre asegura que en Bolivia se sobrepuso el razonamiento político y todo lo que pasa en Bolivia está sujeta a la pugna interna del MAS.

“Si el MAS quiere van a ver resultados en septiembre, aunque yo creo que esos resultados, desde un principio son fraudulentos”, recalcó Gutiérrez.

Entre tanto, el analista Carlos Saavedra, presenta un punto de vista mas alentador, pues asegura que el pueblo boliviano se impuso por encima de la lógica de la polarización de algunas personas que quisieron empañar el proceso censal, generando desconfianza.

“Lo que se debe de hablar es de la confianza del proceso. Los organismos internacionales aplaudieron el proceso boliviano”, puntualizó Saavedra.