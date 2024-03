Andrónico asegura que no recibe "órdenes, ni instrucciones" de Evo Morales

La Paz, Bolivia

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 13 de marzo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, descartó que Evo Morales, líder de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), tenga alguna influencia en las decisiones que se toman en la instancia legislativa que dirige.

La autoridad, que pertenece al ala “evista” del MAS, aseguró que es "totalmente falso" que el exmandatario tenga alguna participación en el Legislativo o en la agenda que presentó la oposición para que se pueda considerar durante las sesiones.

"Totalmente falso y lo digo con toda sinceridad y firmeza que no tiene nada que ver en lo absoluto el hermano Evo (Morales) en estas cuestiones de decisión en el Senado. Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, no recibo libretos, que hacer en el Senado para que después, la responsabilidad me caiga a mí", afirmó.