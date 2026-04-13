ANH decomisa más de 7.700 litros de gasolina acopiada ilegalmente en Sucre

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público, ejecutó un operativo interinstitucional en la ciudad de Sucre que permitió el decomiso de aproximadamente 7.730 litros de gasolina especial, acopiados y transportados de manera ilegal, según un boletín oficial de la institución.

La intervención se realizó en la zona ENDE de la capital chuquisaqueña, donde además se aprehendió a siete personas y se secuestraron cuatro vehículos presuntamente vinculados a esta actividad ilícita.

De acuerdo con la ANH, el operativo forma parte de las acciones coordinadas en el marco del Decreto Supremo 4911, orientadas a prevenir y sancionar la distribución, transporte y comercialización irregular de combustibles.

La entidad informó que, mediante sus sistemas de monitoreo, se detectó que los vehículos involucrados realizaban carguíos repetitivos de combustible, lo que permitió sustentar las acciones legales ejecutadas durante el operativo.

Este resultado se suma a otras intervenciones recientes en el departamento de Chuquisaca, alcanzando un total de cuatro operativos exitosos en los últimos dos meses, en el marco de un trabajo sostenido de control y fiscalización.

Bloqueo de placas

Asimismo, la Dirección Distrital de la ANH en Chuquisaca reportó el bloqueo temporal de 205 placas de motorizados, tras identificar carguíos repetitivos injustificados que alcanzan cerca de 600.000 litros de gasolina, presuntamente desviados a actividades ilícitas.

La ANH aseguró que continuará reforzando los controles para garantizar la correcta distribución de combustibles y resguardar el abastecimiento en el mercado interno.

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