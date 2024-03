Anuncian paro de 48 horas en la maternidad cruceña para este martes y miércoles

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes 4 de marzo, los trabajadores en Salud de la maternidad Percy Boland anunciaron un paro de 48 horas, programado para este martes 5 y miércoles 6. La decisión surge en medio de una situación crítica que enfrenta la institución, caracterizada por el hacinamiento de neonatos en su sala de recuperación y reanimación, lo que ha desencadenado una emergencia médica que demanda acciones inmediatas.

El personal médico se encuentra desbordado ante la capacidad superada por la demanda, evidenciando la necesidad urgente de ampliar los recursos disponibles para atender a los recién nacidos. Carmen Bonilla, secretaria de Hacienda del maternológico, expresó: “Todavía no se ha solucionado el tema del hacinamiento, no nos han informado nada, no hemos sido invitados a la reunión que ha habido, por eso decidimos el paro de 48 horas”.

En la actualidad, la sala de neonatos aloja a más de diez bebés, cuatro de los cuales requieren asistencia respiratoria mecánica y no deberían estar en ese entorno. Según los trabajadores de la maternidad, la capacidad de la sala está claramente rebasada, con hasta tres a cuatro recién nacidos por servocuna, lo que dificulta enormemente la atención médica adecuada.

“Hemos pedido participar de las reuniones, pero no nos han respondido, ni nos han invitado y con las autoridades no hemos tenido acercamientos todavía”, señaló Bonilla, resaltando la falta de diálogo por parte de las autoridades.

Ante esta situación, se ha anunciado que mañana no habrá atención en consulta externa, únicamente se atenderán emergencias.