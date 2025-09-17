TEMAS DE HOY:
Aprehenden a chofer de camión por presunto almacenaje y comercialización ilegal de combustible

Según informó Robert García, director de la ANH en Santa Cruz, la acción se ejecutó a raíz de una denuncia ciudadana.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 13:31

Robert García, director de la ANH en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un operativo realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la avenida San Aurelio y cuarto anillo dejó como resultado la aprehensión de un conductor investigado por almacenamiento irregular de combustible.

Según informó Robert García, director de la ANH en Santa Cruz, la acción se ejecutó a raíz de una denuncia ciudadana.

“Al momento de reaccionar y tomar contacto, logramos interceptar el camión realizando la carga en la estación de servicio. La denuncia señalaba que estaría retirando combustible desde el tanque hasta un turril, con destino desconocido, lo cual se ajusta al Artículo 226 sobre almacenaje y comercialización ilegal de carburante”, explicó García.

El operativo también detectó la participación de un segundo vehículo que estaría recibiendo el combustible.

“Se dio parte a las autoridades correspondientes; estamos a la espera de la llegada de la Policía Nacional para continuar con la investigación según lo establecido por la ley”, añadió el funcionario.

 

