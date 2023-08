Aprehendieron a “Pikilú” por vínculo con el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset

Santa Cruz, Bolivia

Las indagaciones en torno al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (32) continúan desplegándose con determinación. En un giro inesperado, en la jornada este miércoles 9 de agosto se infirmó sobre la aprehensión de Erwin Vaca, reconocido como “Pikilú”, quien habría sido trasladado a las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción e Investigación de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (Delcc), en el área de Plan Tres Mil, Santa Cruz. Las autoridades presumen que Vaca podría tener vínculos con el llamado “Rey del Sur”.

Este acontecimiento generó un sorprendente revuelo en el ámbito público, y la familia de Erwin Vaca no tardó en manifestarse al respecto. En declaraciones exclusivas a NOTIVISIÓN, el hermano del aprehendido expresó su asombro ante la noticia y subrayó que no existía ninguna relación entre su familiar y Marset. “Mi hermano no lo conoce, nunca ha hablado con él en persona”, afirmó enfáticamente. A pesar de la tranquilidad que la familia declara sentir, se reportó que las autoridades allanaron su propiedad y recolectaron documentos relevantes para la investigación en curso.