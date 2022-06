Arce expresa indignación y pide “todo el peso de la ley” para los responsables del caso de violación en Yapacaní

Cargando...

La Paz - Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, expresó su indignación ante el abuso sexual que sufrió un niño de 10 años en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, y pide “todo el peso de la ley” para los responsables.

En un hilo de mensajes, el mandatario afirmó que "no hay manera de describir el sentimiento que nos embarga por lo sucedido con el pequeño", y que además de repudiar el hecho, se debe impulsar soluciones estructurales para que no vuelvan a repetirse.

En el segundo mensaje, el jefe de Estado demandó “todo el peso de la ley” para los responsables de este caso y se refirió a la ayuda que recibe la víctima y su familia.

Actualmente el niño está intubado en el área de terapia intensiva del hospital de Niños, debido a las vejaciones y enfermedades venéreas que le trasmitieron los malhechores. Desde la Gobernación de Santa Cruz informaron que el diagnóstico del menor es reservado.

“Todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices del hecho. La familia no está sola, a través de los ministerios de Presidencia y Salud hacemos seguimiento a la salud del niño que, lastimosamente, está muy delicado; así como el seguimiento al proceso judicial”, posteó.