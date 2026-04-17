Atención viajeros: no habrá vuelos nacionales este domingo por la segunda vuelta electoral

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó que aplicará disposiciones especiales en las operaciones aéreas durante este domingo por la segunda vuelta de las elecciones subnacionales previstas para este 19 de abril de 2026.

Según el comunicado, el Aeropuerto Internacional Viru Viru operará únicamente con vuelos internacionales, tanto de salida como de llegada, mientras que los vuelos nacionales quedarán suspendidos durante toda la jornada electoral, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Para el traslado de pasajeros hacia y desde esta terminal aérea, se autorizó únicamente el servicio de taxis Viru Viru como medio de transporte habilitado.

La medida también se aplicará en otros aeropuertos del país, como el Juan Mendoza en Oruro, Oriel Lea Plaza en Tarija, Jorge Henrich Arauz en Trinidad, Capitán Av. Selin Zeitun López en Riberalta y Alcantarí en Sucre, donde se implementarán disposiciones especiales durante el día de votación.

Desde NAABOL señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir al desarrollo de una jornada electoral ordenada y segura en todo el país.

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