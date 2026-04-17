TEMAS DE HOY:
SOAT Armas de fuego Cuerpo

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Atención viajeros: no habrá vuelos nacionales este domingo por la segunda vuelta electoral

Durante la jornada electoral, el Aeropuerto Internacional Viru Viru operará solo con vuelos internacionales, mientras que los vuelos nacionales estarán suspendidos durante todo el día.

Cristina Cotari

17/04/2026 13:42

Imagen referencial del aeropuerto de Oruro. Foto: Naabol
Bolivia

Escuchar esta nota

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó que aplicará disposiciones especiales en las operaciones aéreas durante este domingo por  la segunda vuelta de  las elecciones subnacionales previstas para este 19 de abril de 2026.

Según el comunicado, el Aeropuerto Internacional Viru Viru operará únicamente con vuelos internacionales, tanto de salida como de llegada, mientras que los vuelos nacionales quedarán suspendidos durante toda la jornada electoral, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Para el traslado de pasajeros hacia y desde esta terminal aérea, se autorizó únicamente el servicio de taxis Viru Viru como medio de transporte habilitado.

La medida también se aplicará en otros aeropuertos del país, como el Juan Mendoza en Oruro, Oriel Lea Plaza en Tarija, Jorge Henrich Arauz en Trinidad, Capitán Av. Selin Zeitun López en Riberalta y Alcantarí en Sucre, donde se implementarán disposiciones especiales durante el día de votación.

Desde NAABOL señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir al desarrollo de una jornada electoral ordenada y segura en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD