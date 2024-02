Tras el informe de auditoría y de confiabilidad, realizado a la Gobernación de Santa Cruz y que presentó el gobernador en suplencia, Mario Joaquín Aguilera Cirbián, se reveló una serie de irregularidades que arrojan luz sobre la gestión institucional durante el año 2023. La secretaria de Gestión Institucional, Patricia Viera, fue la portavoz de estas revelaciones, destacando una situación crítica relacionada con la contratación de personal.

De acuerdo con el informe presentado ayer, se detectó que 940 trabajadores estaban registrados en el sistema computacional y marcando biométrico, a pesar de no haber concluido sus procesos de contratación. Más alarmante aún, estos empleados no recibieron su remuneración correspondiente en el mes de enero. Según Viera, solo el 10% de estas contrataciones estaban completadas y listas para firma, mientras que el 90% restante presentaba observaciones de incumplimiento de los requisitos establecidos por los manuales de organización y administración de personal.

Durante la entrevista en el programa El Mañanero, Viera explicó que esta problemática heredada de anteriores administraciones requiere una revisión minuciosa y la subsanación inmediata de la documentación pendiente. Además, hizo hincapié en la importancia de garantizar la idoneidad del personal ocupando los cargos correspondientes, insinuando la posibilidad de un recorte de personal para asegurar la eficacia y la integridad en la gestión institucional.

Viera aclaró que “esto está dentro de la gestión de anteriores autoridades, al hacerme cargo de Recursos Humanos (RRHH), me encuentro con esta situación de que hay 940 trabajadores que están registrados en el sistema que marcan biométrico, pero que sus salarios no han sido cancelados, revisamos la razón por el cual no se les canceló y vemos que hay los procesos de contratación, la documentación inherente a los procesos de contratación, donde constan los contratos de trabajos de estos funcionarios que tampoco fueron firmados por las autoridades anteriores”.