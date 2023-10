Bloqueo en ruta a los Valles cruceños: Santa Martha exige la renuncia del alcalde de El Torno

Santa Cruz, Bolivia

En una manifestación que ha paralizado la localidad de El Torno, en Santa Cruz, pobladores y diversos sectores de la comunidad de Santa Martha tomaron medidas extremas para hacer escuchar sus demandas. El descontento llevó a la toma de la Alcaldía y un bloqueo en la carretera hacia los Valles Cruceños.

José Villa, uno de los líderes de la protesta, expresó la razón detrás de estas acciones: “Hemos decidido con todos los sectores bloquear la carretera, ante la inquietud y la molestia de que el alcalde no ha cumplido con lo que es salud, educación, también las obras no hay gestión en sus de dos años y medios, ese es el motivo del cierre de la carretera antigua hasta que él responde a la petición del voto resolutivo donde se le pide la renuncia irrevocable, porque no tiene la capacidad de trabajar por el municipio de El Torno”.