Camacho dijo en su audiencia que "tuvo la oportunidad de salir del país, pero no lo hizo"

La Paz - Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo uso de la palabra durante su audiencia de apelación a la detención preventiva que se realizó este jueves de manera virtual. La autoridad aseguró que fue parte de “una lucha histórica” y que tuvo la oportunidad de salir del país, pero no lo hizo.

“Quiero decirle señora vocal, que esta denuncia fue sentada en el 2020, yo no era, ni presidente del Comité, ni tampoco era gobernador. Pude haberme ido, pero no me fui. Yo en ningún momento intente salir del país”, declaró la primera autoridad del departamento cruceño.

"Yo sí fui parte de una lucha histórica del pueblo y sí fui parte de esa lucha por la democracia por un fraude escandaloso”, agregó el gobernador, antes de ser cortado por la juez Pabón al considerar que no era concreto en cuanto a su intervención.

Camacho aseguró que en las tres anteriores ocasiones que fue citado a declarar estaba dispuesto a acudir, sin embargo, las autoridades suspendías las audiencias previas. Una de ellas fue durante la fecha en la que se realizó en el Consejo Nacional de Autonomías que trató el tema Censo.

La primera autoridad fue aprehendida y trasladado a La Paz el 28 de diciembre del 2022 en el marco de la investigación por el denominado caso “Golpe I” que fue denunciado por la exdiputada Lidia Patty. Dos días después fue sentenciado a cuatro meses en el penal de Chonchocoro.