Camacho: "He sido presionado para soltarme a cambio de que me venda al Gobierno"

La Paz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo desde el interior del penal de Chonchocoro que recibe presiones para “venderse” al Gobierno a cambio de que lo “suelten”.

“Nunca quise negociar con el MAS, nunca voy a negociar mis principios. Aquí he sido nuevamente presionado para soltarme a cambio de que yo me venda al Gobierno y no lo voy a hacer porque mantengo mis principios”, dijo el gobernador durante su audiencia que se desarrolló de manera virtual.