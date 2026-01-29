Cansados de las aguas negras: vecinos arrojan aguas servidas a la Alcaldía de Quillacollo

Vecinos de la OTB Martín Cárdenas protestaron este martes frente a la Alcaldía de Quillacollo arrojando aguas servidas, en demanda del mantenimiento urgente de la red de alcantarillado de su zona.

Los manifestantes denunciaron que las aguas negras rebalsan constantemente del alcantarillado, inundando calles y viviendas del sector. Una de las vecinas afectadas señaló que en el lugar se observa la presencia de heces fecales, botellas de plástico y basura, situación que representa un grave riesgo para la salud de las familias.

Indicaron que el problema se presenta tanto en días de lluvia como en jornadas secas, dificultando el paso de peatones y vehículos. “Con esa misma agua les hemos echado, porque así vivimos todos los días. ¿Cómo van a pasar mis hijos si la calle está inundada?”, reclamó una vecina durante la protesta.

Los vecinos también informaron que una persona adulta mayor tuvo que ser trasladada a otro lugar debido a las malas condiciones sanitarias del sector.

Tras la medida de presión, se realizó una reunión entre dirigentes vecinales y autoridades municipales, en la que se acordó activar una cuadrilla de trabajo para la limpieza de la red de alcantarillado en un plazo de 15 días.

Además, la Alcaldía se comprometió a realizar trabajos de bacheo y recarpetado en una semana, así como la intervención en cunetas para retirar el material acumulado.

Con estos compromisos, los vecinos decidieron levantar la protesta.

