Cantante Rihanna es oficialmente milmillonaria, según Forbes

Cargando...

4 ago (Reuters) - El valor neto de la estrella del pop Rihanna está estimado en 1.700 millones de dólares, lo que la convierte en la cantante más rica del mundo, aunque la música no es la fuente principal de su patrimonio, dijo la revista Forbes el miércoles.

La cantante nacida en Barbados, cuyo nombre de nacimiento es Robyn Fenty, obtiene una estimación de 1.400 millones de dólares de su fortuna de su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty, según Forbes.

El resto de la riqueza de Rihanna procede de su participación en la compañía de lencería Savage x Fenty y sus ingresos como cantante y actriz, señaló la revista.

La compañía de belleza de Rihanna -cuya mitad restante es propiedad de LVMH- es conocida por su amplio rango de 50 tonos de piel, incluidas sombras oscuras para mujeres de color, que no abundaban cuando la lanzó en 2017. Esto la convirtió en una líder de la inclusividad en la industria.

Cargando...

La intérprete de "Umbrella" y "Love the way you lie" se sitúa en segundo lugar por detrás de Oprah como la artista más rica, según Forbes.

(Escrito por Cynthia Osterman; editado en español por Carlos Serrano)