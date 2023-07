Capturan a prófuga en el caso de la muerte del joven que botaron en un turril

Cargando...

La Paz, Bolivia

Atraparon a una mujer que estaba prófuga, luego de ser relacionada con el asesinato de John César, el joven universitario que fue asesinado en Sopocachi y, posteriormente, su cuerpo fue trasladado a Yolosa, donde lo abandonaron dentro de un turril.

La acusada fue aprehendida sindicada por el crimen. La madre de la víctima llegó a dependencias policiales cuando se enteró de la aprehensión y, en medio de un llanto desgarrador, pidió que le den la pena máxima por ser cómplice del asesinato de su hijo. Su único pedido es justicia.

Imágenes develan cómo la mujer y otras personas cargaron el cuerpo en un turril y lo pusieron en una camioneta.

La madre pide dar con los otros acusados que también se dieron a la fuga. No come, no duerme y llora todos los días desde aquel trágico 14 de mayo.

"Ya no puedo, me lo han matado a mi hijito. Ayúdenme por favor. No quiero 30 años, quiero a mi hijo. Le haría igualito. Tiene que haber cadena perpetua, a muchos jóvenes le hicieron, no solo a mi hijo", clamó la señora.