Cochabamba: Motociclista atropella a un padre y sus dos hijos pequeños que circulaban en bicicleta y se da a la fuga

Un lamentable hecho de tránsito se registró en la avenida Villazón cuando un padre y sus dos hijos pequeños, que circulaban en bicicleta, fueron embestidos violentamente por un motociclista. Lejos de prestar auxilio, el conductor del vehículo motorizado huyó del lugar, dejando a las víctimas heridas sobre la vía.

Según el informe brindado por Edson Coca, subdirector de Tránsito, el accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la mencionada avenida. Las víctimas fueron identificadas como Fabián C. (padre), un niño de 7 años y una niña de 5 años.

La familia circulaba en dos bicicletas por la berma de la carretera, en sentido de este a oeste, cuando fueron impactados por una motocicleta marca Honda, color verde, que circulaba en sentido opuesto (oeste a este). Tras el fuerte impacto, el motociclista decidió abandonar a los heridos y escapar con rumbo desconocido.

"Tenemos este caso relevante de atropello a ciclistas con fuga del protagonista. Por causas que se investigan, el motociclista llega a impactar a los ciclistas en la berma", detalló el subdirector Coca.

Afortunadamente, y pese a la vulnerabilidad de los ciclistas (especialmente de los menores de 5 y 7 años), el reporte médico indica que las víctimas solo resultaron con heridas y contusiones, encontrándose fuera de peligro vital.

La Dirección de Tránsito ha intensificado la búsqueda del vehículo y del conductor para que responda por los delitos de atropello y omisión de socorro, agravantes que complican su situación legal ante la justicia.

