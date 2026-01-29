TEMAS DE HOY:
¿Cómo abordar el embarazo de una adolescente en Bolivia?

En la gestión 2024 en el país se han registrado más de 20 mil embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad.

Juan Marcelo Gonzáles

29/01/2026 18:34

Foto: Ecografía de embarazo (captura de video)
LA PAZ

Escuchar esta nota

En la gestión 2024 en el país se han registrado más de 20 mil embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad. Este tipo de casos es una situación difícil de sobrellevar para muchas familias; en este sentido, la experta psicóloga Valentina Richter da una serie de pautas orientadas a la prevención.  

La psicóloga Valentina Richter recomienda que el adolescente sepa que se encuentra en un espacio seguro y que debe existir una plena confianza entre el adolescente y los padres para compartir incluso información de métodos anticonceptivos.

“Es muy necesario que la madre pueda saber que está en un espacio seguro, porque en el embarazo adolescente muchas veces, por la poca confianza en compartir esta información, la interrupción del embarazo se hace en lugares donde no hay recursos, donde los hospitales no te brindan los mecanismos donde pueda ser saludable la situación”, señaló la profesional.

Prevención e información

Richter recomienda que las familias deben acabar con estos temas catalogados como tabús para que los adolescentes cuenten con la información necesaria para poder reducir estas cifras alarmantes.

Un dato alarmante sobre los embarazos en adolescentes es que el 23 % se da por violencia sexual sobre las menores de edad.

 

