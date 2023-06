¿Cómo funcionará el Tren Urbano Metropolitano en Santa Cruz?

Santa Cruz, Bolivia

La semana pasada, el alcalde Jhonny Fernández dio a conocer el proyecto a diseño final del Tren Metropolitano que busca integrar Santa Cruz- Warnes- Montero y el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

Al respecto, el arquitecto urbanista, Ernesto Urzagasti, observó que, primero, se debe determinar la sostenibilidad de este tipo de transporte.

También comentó que se debe analizar de las experiencias del tren metropolitano en la ciudad de Cochabamba y el teleférico en La Paz.

Explicó que en movilidad urbana y en el transporte, hay criterios como los flujos que van a garantizar que este servicio sea sostenible porque la cantidad de usuarios es la que va a determinar y sostener este servicio. También indicó que en todos los países donde se implementa este tipo de transporte hay una subvención del Estado porque el costo de un pasaje no se puede trasladar directamente el 100% al usuario porque son servicios caros.

Por otro lado, el arquitecto urbanista comentó que una de las cosas que llama la atención es que, por lo menos en el último anuncio que hizo Fernández, no aparece la Gobernación entre los actores involucrados.

El tercer elemento que resalta Urzagasti es que tampoco se ha presentado un plan de movilidad urbana.

Recordó que en los últimos 20 años, hubo varios anuncios de reordenamiento que, finalmente, no funcionaron.

"La experiencia en otros países y ciudades donde sí funciona el transporte habla de la necesidad de cambiar el sistema de transporte. Mientras tengamos estos sindicatos que están usufructuando la vía pública de manera muy primitiva, mientras no cambiemos el sistema del transporte y creemos empresas que manejen las rutas, pero que sean coordinadas y reguladas por el Municipio, eso no va a mejorar", agregó.

Según explicó, un esquema de movilidad urbana permite a los ciudadanos moverse utilizando diferentes tipos de transporte, pero que todos estén articulados. Por ejemplo, salir de casa en bicicleta, llegar a una estación, dejar la bicicleta y subirse a un tren o a un metro; llegar a cierto lugar, luego bajarse y continuar en un BRT para llegar a su trabajo. Entonces, son tres tipos de transporte que están articulados y relacionados.

Dentro de la planificación de la alcaldía se pretende tener tres recorridos de líneas ferroviarias, la primera de 24Km de todo el 4to anillo de la ciudad de Santa Cruz, la segunda de 62 Km Santa Cruz- Warnes- Montero y la tercera de 7,8 Km es la conexión aeropuerto Viru Viru(desde el corredor Santa Cruz - Warnes- Montero).

"Si no está articulado con un plan global, no le va a cambiar, ni mejorar la vida al ciudadano de a pie. Porque solamente tendremos ese tramo al norte y el cuarto anillo, pero no nos han anunciado un sistema o un plan que implique el resto de la ciudad. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? Toda la gente que vive en el sur, la zona este, detrás del Parque Industrial, la doble vía La Guardia, El Bajío, Pampa de la Isla; esa gente va a seguir gastando 4 horas de su vida en ese transporte insalubre y totalmente caótico con el que vivimos actualmente. Tenemos que pensar también en un plan que englobe toda la ciudad", complementó.

Volviendo al tema de la sostenibilidad, Urzagasti afirma que se debe tener una subvención por parte del Estado central, como en otros países.

"En Santa Cruz tenemos un IPK (Índice de Pasajeros Kilómetro) muy bajo, son zonas que no tienen una densidad suficiente al contrario de un metro en Buenos Aires, una ciudad que tiene mucha densidad, muchos pasajeros que suben y bajan. Entonces, si esto no tiene un sistema de subvención y no ordenamos lo que rodea, vamos a repetir la experiencia de Cochabamba y La Paz, donde tenemos proyectos aislados que no están interconectados con su realidad", acotó.