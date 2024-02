La Paz, Bolivia

Vecinos de la zona de Jinchupalla en la ciudad de La Paz, se organizaron y empezaron con los trabajos manuales para levantar toda la tierra y lodo arrastrados por el deslizamiento ocurrido durante la mañana de este viernes.

Molestos afirmaron que autoridades municipales reaccionar a la situación de forma tardía, indicaron la necesidad de ingresar a sus viviendas para recuperar sus pertenencias y verificar los daños.

“Mi casa es allá no puedo entrar, estamos incomunicados desde ahí arriba como vamos a transitar por aquí, hasta ahorita no tenemos nada, dicen que están arriba pero no hay nada, el alcalde ha dicho que hasta las seis de la tarde, pero vamos a trabajar aquí estamos los vecinos”, señaló uno de los vecinos cuya vivienda fue cerrada por el talud.