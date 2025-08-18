Conteo rápido de Red Uno: Rodrigo Paz primero en Oruro con el 45.9%

Actualizado al 95%

Según el conteo rápido, con el 95% de datos no oficiales contabilizados, en el departamento de Oruro, Rodrigo Paz Pereira, del PDC, se posiciona en el primer lugar con un 45.9%.

El candidato de alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga logró el segundo lugar con el 25.2%. Mientras que Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) obtiene el tercer lugar con 8.6%. El cuarto lugar lo ocupa Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) con 7.2% y el quinto es para Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con 5.2%.

En sexto lugar quedó Eduardo Del Castillo (MAS-IPSP) con 3.8%; en el séptimo Pavel Aracena (ADN) con 2.3%; y octavo, Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) con 1.8%.

Datos de Captura Consulting para Red Uno de Bolivia.

