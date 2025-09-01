Cultura, gratitud y orgullo: así se vivió 'Santa Cruz en Septiembre'

Con gran éxito se llevó a cabo la segunda versión de “Santa Cruz en Septiembre”, un evento cultural que busca revalorizar las tradiciones, danzas, música y expresiones artísticas propias del oriente boliviano.

Esta iniciativa fue organizada por Don Alfonso Moreno Gil, quien agradeció profundamente a Santa Cruz por ser una tierra generosa que le ha permitido formar una familia y desarrollarse plenamente.

Durante una entrevista con El Mañanero, Don Alfonso expresó su satisfacción por la masiva participación y el entusiasmo de los jóvenes. “Me siento bendecido. Santa Cruz me lo ha dado todo. Esta es mi forma de agradecer y devolver lo que esta tierra me ha regalado”, declaró con emoción. Destacó además que la clave del éxito ha sido rodearse de personas comprometidas con la cultura, como Jorge Suárez López, Elías Serrano y varios profesores y artistas.

El evento se dividió en tres cuadros principales. El primero contó con la participación de 350 jóvenes portando banderas cruceñas, provenientes del Plan 3000, La Villa y La Pampa. La organización de este bloque estuvo a cargo del profesor Ray Romer Guzmán, quien incluso tuvo que ampliar el número de participantes debido a la gran demanda de voluntarios.

El segundo cuadro presentó cinco danzas folclóricas, interpretadas por más de 25 ballets de la región.

El tercer cuadro fue protagonizado por el grupo afroboliviano. Según Don Alfonso, la colaboración entre distintos sectores fue clave para el éxito. “Lo único que necesitan los jóvenes es una oportunidad. Cuando se la das, ellos responden con pasión y entrega”, afirmó.

Finalmente, Moreno Gil agradeció el apoyo de Red Uno de Bolivia, medio que hizo posible la transmisión del evento a todo el país. Concluyó, anticipando con entusiasmo la tercera versión del evento para el próximo año.

