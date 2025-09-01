Alcalde Johnny Fernández da inicio al mes cívico cruceño con la iza de bandera

La mañana de este 1 de septiembre, en la Quinta Municipal, el alcalde Johnny Fernández encabezó el acto de iza de la bandera cruceña, marcando el inicio oficial de las actividades conmemorativas por el mes aniversario de Santa Cruz.

La primera autoridad del municipio cruceño destacó la importancia del mes de septiembre, subrayando su valor cultural e identitario para la región:

“Hoy, primero de septiembre, nuestra ciudad se viste de verde, blanco y verde. Con este acto de iza de bandera damos inicio al mes cívico de los cruceños, un tiempo en el que recordamos nuestra historia, celebramos nuestra identidad y renovamos nuestro compromiso con nuestra querida Santa Cruz”.

El alcalde también hizo un llamado a la unidad y al orgullo cruceño, remarcando que septiembre no es un mes cualquiera:

“Es el mes en el que honramos nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro espíritu de trabajo y de unidad. Es también el mes en el que se encienden nuestras calles y plazas con el sentimiento de pertenencia que nos une a cada uno de nosotros”.

Fernández concluyó su mensaje destacando los valores del pueblo cruceño y su capacidad de resiliencia:

“Al flamear nuestra bandera, reafirmamos que Santa Cruz es una tierra abierta, trabajadora y solidaria. Una tierra que acoge, que progresa y que pese a las dificultades siempre encuentra la manera de levantarse y seguir adelante”.

“Que este mes de septiembre sea un tiempo de encuentro, de unidad y de orgullo cruceño. Que más allá de nuestras diferencias, caminemos juntos con una certeza de que Santa Cruz seguirá siendo el ejemplo de coraje, esperanza para Bolivia entera, ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Septiembre!”.

Mira la programación en Red Uno Play