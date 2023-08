"¡Cumplió su sueño!": Perdió las manos, pero no se rindió y ahora es profesor de Educación Física

Santa Cruz, Bolivia

Su historia conmovió a todos. La vida de Gregorio Saavedra es un claro ejemplo de superación y de vencer obstáculos para cumplir los sueños, él ahora es un querido profesor de educación física y entrenador de un equipo de Fútbol.

Las historias que emocionan, que hacen reflexionar sobre el valor de la vida circulan constantemente, sólo hay que dejar de estar ‘ensimismado’ para poder apreciar a estas personas que inspiran.

A los 15 años perdió sus manos, trabajaba en una construcción cuando desafortunadamente golpeó con un fierro un cable de alta tensión, por la gravedad de las quemaduras tuvieron que amputarle estas extremidades.

Sin embargo, no se rindió e hizo su vida de manera normal. Actualmente, es profesor de educación física para el ciclo primario y se desempeña desde hace 22 años. El camino de superación de este profesor es admirable.

No tiene ambas manos, pero su voluntad y pasión para enseñar hacen que esos obstáculos desaparezcan. Tiene 59 años, está orgulloso del trabajo que ha recorrido, usa prótesis para desempeñarse en sus distintas tareas.

Desde sus 15 años, si bien su vida no fue ni es fácil, no hay nada que frene las ganas de vivir de Don Gregorio, que se levanta todos los días y siempre tiene un desafío por delante. Desde escribir en el pizarrón y enseñar a los niños los distintos deportes.

A pesar de todos los inconvenientes, ha logrado formar su propia Escuela de Fútbol “La Tutti”, donde realiza la formación de los talentosos pequeños, nunca se ha quejado, sostiene que su vida es normal.

"Perdemos mucho tiempo quejándonos de las cosas que nos pasan diariamente, en vez de disfrutar cada momento de nuestra existencia", es la frase que lo identifica y asegura que es su forma de vida.

Claro está, que no es fácil para Don Gregorio enfrentarse día a día a estos inconvenientes. Aunque se maneja con normalidad, contó que ha pasado momentos amargos, pero nunca se ha rendido.

“Cambié cuando vi a otras personas, una hermana me llevó a rehabilitarme a la Argentina, en ese lugar pude observar la desesperación de otros, pasé por ese pasillo. Me di cuenta que yo todavía estaba vivo y podía caminar, cuando algunas personas estaban agonizando”, contó.

Con pesar cuenta que ha pasado por varias limitaciones, un simple ejemplo es al momento de usar el transporte público, al momento de pagar el pasaje.

“Muchas veces me siento limitado, pero no me dejo llevar. A veces me topo con personas que no quieren ayuda, pero siempre hay otras que te dan la manito (…) Es lo que vivo diariamente, nos falta solidaridad como sociedad (…) Siempre trató de ver el lado bueno a la vida para no resultar dañado”, relata.