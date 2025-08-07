Custodio es arrestado tras la fuga de reo chileno del hospital San Juan de Dios, Santa Cruz

Tras la fuga de un reo de nacionalidad chilena, su custodio fue arrestado. El reo se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital San Juan de Dios, debido a una herida en la mano.

El recluso es identificado como Máximo Santander Fernández de 50 años, quien cumplía su condena por el delito de robo agravado en el Penal de Palmasola en Santa Cruz.

Según el reporte policial, el reo aprovechó el descuido de su custodio para escapar del nosocomio con rumbo desconocido, su fuga provocó que el encargado de su seguridad fuera arrestado como sospechoso y enfrenta dos procesos por el hecho.

El Comando General de la Policía, ya instruyó la búsqueda del reo a escala nacional y pide ayuda a la población para recapturarlo.

Mira la programación en Red Uno Play