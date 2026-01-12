Delegación juvenil de Tarija queda varada por bloqueos en Cochabamba

Una delegación juvenil de baloncesto de Tarija, acompañada por sus padres, quedó varada en el Cruce Tarata, en Cochabamba, debido a los bloqueos que mantienen distintos sectores sociales en las carreteras del país.

El grupo había llegado a Cochabamba para participar en un campeonato deportivo y, tras concluir el torneo, intentó retornar a su ciudad de origen sin éxito.

“Llegamos el jueves a Cochabamba, salimos de Tarija el miércoles. Hemos jugado el torneo normal y ahora es hora de irnos, pero por los bloqueos no nos están dejando pasar”, relató una de las deportistas.

Los jóvenes y sus familiares denuncian que la situación ha afectado su descanso y alimentación. “Hemos dormido en la flota, incómodos y mal. No podemos descansar, algunos estamos mal, preocupados por la comida y la hidratación”, indicó otra afectada.

La delegación, conformada por 12 personas, indicó que decidió emprender el retorno tras conocer el anuncio de habilitación de paso, realizado luego del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, al llegar al punto, constataron que el bloqueo continuaba activo.

