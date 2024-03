Denuncian que una niña de seis años fue violada en el baño de su unidad educativa

Cochabamba

Padres de familia de una unidad educativa en la zona sur de Cochabamba denunciaron que una menor seis años fue violada por el hermano de la portera.

Según la denuncia, la menor salió de su aula y se dirigió al baño, donde se habría cometido el delito. La madre encontró rastros de semen en el uniforme de la victima y aseguró que la menor reconoció a su agresor.

Padres de familia denunciaron, además, que la directora de la unidad educativa pretendía ocultar el caso.

"Este caso sabían ya, la directora, y ha dicho que este caso se tome por abajo, que no se enteren. A mi me han avisado y yo he movilizado a todos los padres porque esto no se puede permitir" indicó una de las madres movilizadas en el establecimiento.