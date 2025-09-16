Desgracia con suerte: Incendio en restaurante de Santa Cruz es controlado a tiempo

Un incendio en un restaurante ubicado en la Av. Roca y Coronado, cuarto anillo, generó momentos de pánico entre el personal y los vecinos, pero afortunadamente fue controlado a tiempo. A pesar de los daños materiales y el susto, no se reportaron heridos.

Causas del incendio

Según los relatos del hijo de la propietaria, la emergencia comenzó cuando la grasa de la plancha se incendió, al parecer, por un fallo en una manguera de gas. "Cerramos las llaves, pero lastimosamente fue la manguera la que reventó", explicó. A pesar de que las máquinas se apagaron, el fuego continuó debido a la fuga de gas.

El personal del restaurante actuó rápidamente para contener las llamas con extintores, recibiendo apoyo de algunos vecinos que también les facilitaron más equipo. El rápido accionar fue crucial para evitar que el fuego se propagara, lo que el joven calificó como "una desgracia con suerte". "Lo mejor de todo esto es que no se lastimó nadie, no hubo nadie con lesiones, con heridas y pudimos contenerlo a tiempo", afirmó.

Apoyo de vecinos y bomberos

Tras el control inicial, los bomberos llegaron al lugar para asegurar la zona. Su labor fue fundamental para terminar de enfriar y vaciar las garrafas que aún presentaban alta temperatura. Los equipos de emergencia se aseguraron de que no hubiera fugas adicionales ni riesgos eléctricos, previniendo cualquier posibilidad de un nuevo incendio.

Aunque la causa exacta del incidente aún está siendo investigada, la propietaria del negocio indicó que técnicos especializados en instalaciones de gas revisarán el equipo para determinar el origen del problema. Por ahora, el restaurante se encuentra con los daños típicos de un incendio de estas características, con botellas y vasos rotos, pero con la tranquilidad de que todos se encuentran a salvo.

