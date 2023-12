Difunden supuestos audios de compañeros de Miguel Ángel Chocamani, luego de su muerte

Cargando...

La Paz, Bolivia

Uno de los amigos de Miguel Ángel Chocamani habría confesado, según un video que circula en redes sociales, cómo presuntamente murió el joven de 18 años. Sucedió el pasado lunes 4 de diciembre, durante una reunión entre varios compañeros de la promoción y otras personas, donde compartieron bebidas alcohólicas.

Hoy, la familia le dio el último adiós al joven que tenía planeada su fiesta de graduación este jueves. En medio de profundo dolor y pedidos de justicia, lo enterraron en el Cementerio General de La Paz.

En el video, que parece grabado en un vehículo en movimiento, el adolescente cuenta que directamente vio el cuerpo ensangrentado.

"He bajado y estaba ahí botado el Miguel, lleno de sangre. Pregunté qué había pasado, en qué rato se ha caído, cómo ha pasado esto. Ella (refiriéndose a una compañera) me dijo que no sabía, que los perros estaban ladrando, por eso bajó y le vio así", se escucha en el relato de un adolescente varón. "De ahí, le llamó (a otra persona) y le ha dicho que Miguel se ha caído, de eso yo no pensaba que era nada", agrega.

Según develó, sugirió llamar a una ambulancia y a la policía, pero uno de ellos se opuso. Sería la persona que vivía en la casa donde consumían bebidas alcohólicas, que tenía miedo a que la echen.

Cargando...

"Dije: 'Llamaremos ahorita a ambulancia'. La chica se ha empezado a rogar, le ha dicho al (...) que no llamen, que había visto a sus papas morir y no sé qué cosas. De eso le dije: 'no, igualmente llamaremos, aunque a la policía, porque esto es un accidente, no te va a pasar nada'", continúa en el video.

Según contó la tía de Miguel Ángel, sus compañeros lo metieron en una bolsa, apagaron las cámaras y limpiaron la sangre que había dejado. Luego, lo dejaron en un contenedor de basura. Actualmente, cinco menores de edad están siendo investigado por el caso, que cambió de trata a homicidio, luego de encontrar el cuerpo en el botadero de Alpacoma.

"Deben tener un corazón tan frío como para no ayudar a alguien que les ha dado la mano, que les trataba como un hermano. porque lo han tratado como si fuera un perro, no un amigo. Que lo envuelvan y lo metan a un saquillo, que lo vayan a botar a un basurero, no es de esperar de cualquiera", comentó el tío de Miguel Ángel, Hans Mendoza.

La versión de este video se complementa con dos audios que también circulan en redes sociales. Uno de sus compañeros comentó que, tras beber, Miguel Ángel se cayó pero, producto de la desesperación y las palabras de varias personas, decidieron no llamar a la Policía y meter el cadáver a una bolsa de yute.

"El Miguel se ha caído, me dijeron, ¿en la casa?, le he dicho. 'Sí, sí, hija’, me respondieron, yo me he quedado en el parque. Media hora ha pasado, yo he ido a la casa y se han debido salir todos, vi su cabeza y su respiración, no es joda. El (...) me está diciendo: ‘no respira, no respira, no respira’”, se escucha.

"Sé que ha sido un error, no sabíamos qué hacer, hemos dicho, ‘llamaremos a la Policía, ¿o vamos?’, porque aquí no más era el retén en ambulancia, (…) pero la chica estaba rogando, estaba diciendo: ‘a mí, me van a botar de esta casa, soy huérfana’”, agrega.

El segundo audio es otro de los jóvenes que supuestamente participó en sacar el cadáver de la casa donde sucedieron los hechos: “He bajado y él estaba botado lleno de sangre (Miguel Ángel) y he dicho ‘qué rato ha pasado’, eran varios pisos, ellos ya habían bajado la bolsa de yute. El (...) me ha dicho ‘ayúdame, lo sacaremos afuera’, era la 1.30 de la mañana, lo estaban arrastrando”.

Cargando...