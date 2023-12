Amigos de bachiller asesinado piden suspender el acto de promoción del colegio

La Paz, Bolivia

En la pasada jornada se realizó el examen forense al cuerpo de Miguel Ángel Chocamani, que fue encontrado en el relleno sanitario de Alpacoma, luego de presuntamente ser arrojado por sus compañeros de colegio, que lo asesinaron mientras consumían bebidas alcohólicas.

Sus compañeros anunciaron que podrían suspender el acto de promoción de su colegio programado para este jueves. Piden que se aclare la muerte del joven.

Anoche, tras la autopsia, la familia pudo recoger el cuerpo del joven de 18 años y trasladarlo para el velorio.

Además, pide la pena máxima para los involucrados "aunque sean menores de edad", por lo menos 15 años. "Cuando sean mayores de edad que los lleven a Chonchocoro para que paguen por la muerte de mi hijo", agregó.

Recordó que la última vez que habló con Miguel Ángel, él estaba muy emocionado por su promoción. El lunes 4 de diciembre, salió para un ensayo del acto de graduación y no volvió más.

"Solo me hablaba de su promoción mi hijito. Me preguntó que íbamos a cocinar para su graduación, le dije que no había pensado todavía. Me pidió comprar chuleta de chancho, que me iba a ayudar a cocinar. Le gustaba cocinar", detalló.