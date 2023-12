Wilma, tía del Miguel Ángel Chocamani: “Su muerte no puede quedar impune”

Cargando...

Wilma Mendoza, la tía de Miguel Ángel Chocamani, el joven bachiller que estaba desaparecido hace una semana y que fue encontrado muerto con ayuda de canes rastreadores de la policía en el botadero de Alpacoma, dijo que durante cuatro días sus amigos dieron información falsa sobre el paradero de la víctima y por ello exigió justicia y garantías porque su familia recibe amenazas de parte de los familiares de los estudiantes involucrados.

“Quiero que se haga justicia, hemos encontrado el cuerpo, pero su muerte no puede quedar impune, él tenía toda una vida por delante, me decía, yo quiero ser policía, me decía, tía me vas a ayudar”, expresó Wilma en el programa Que No Me pierda.

Wilma Mendoza manifestó que uno de sus amigos “le tenía bronca, seguro le ha pegado, uno de ellos ha reprobado el año y por eso ellos le han matado entre todos. Sospecho que han peleado entre ellos, ministro de Justicia, ayúdenos a hacer justicia por mi sobrino, queremos garantías para toda mi familia, porque nos han amenazado”, aseguró.

