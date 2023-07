Diputada del MAS se siente amenazada por declaraciones de Del Castillo y pide garantías 

Cargando...

La Paz, Bolivia

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), María Alanoca, expresó que varios legisladores se sintieron amenazados por las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en contra de diputados que votaron por su censura.

"Me siento amenazada. Ya no hay libertad de expresión. Hermano presidente, te hemos apoyado, hemos trabajado de rincón a rincón para ti, pero anoche nos has amenazado", declaró Alanoca visiblemente afectada.

La diputada pidió garantías para los legisladores y lamentó el actuar del presidente Luis Arce. Aseguró que los quieren perseguir como en 2019.



Cabe recordar que horas después de la restitución de Eduardo Del Castillo como ministro de gobierno, el expresidente Evo Morales también se pronunció sobre el tema. Morales denunció que el mensaje emitido por Del Castillo estaba cargado de amenazas, mentiras y ataques en su contra.

Asimismo, el exmandatario responsabilizó a Del Castillo por cualquier atentado que pudiera ocurrir en su contra, tanto en su vida como en su integridad física.