Diputado del MAS pide incluir a Carlos Mesa en el caso 'Golpe de Estado I'

La Paz

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, pedirá que se amplié las investigaciones por el caso ‘Golpe de Estado I’ donde se investiga el supuesto delito de ‘terrorismo’, en contra del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

El Movimiento al Socialismo (MAS), pretendería que Mesa pase de ser testigo a investigado.

“(Pedimos que esté) no como testigo, sino ya como investigado”, aseveró Céspedes.

Por su parte, el diputado Enrique Urquidi, señaló que no permitirán ningún tipo de intromisión hacía su partido Comunidad Ciudadana (CC), y menos que se busque responsabilidades, contra su máximo líder Carlos Mesa.

“Aquí no tenemos miedo alguno, así lo ha manifestado Carlos Mesa, y nosotros como su bancada parlamentaria ratificamos esa posición, que no se equivoque el MAS, que no se equivoque Evo Morales, ni Anyelo Céspedes, ni ningún mandadero para estas obscuras intenciones”, agregó Urquidi.