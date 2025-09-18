Diputados aprueban crédito de $us 74.8 millones para la carretera Okinawa – Los Troncos en Santa Cruz

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley 527/2024-2025, que viabiliza un crédito por $us 74,8 millones destinado a la construcción de la carretera Okinawa – Cruce RF. 09 (Los Troncos), en el departamento de Santa Cruz.

La aprobación en grande contó con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, mientras que en detalle se consolidó por mayoría. El proyecto de ley será remitido ahora a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión y tratamiento.

La obra es considerada de importancia estratégica para mejorar la conectividad vial en el oriente boliviano, facilitando el transporte de la producción agrícola y comercial de la región, además de integrar a las poblaciones del área de influencia.

El crédito aprobado forma parte del programa de inversión pública orientado a fortalecer la infraestructura caminera nacional y promover el desarrollo económico regional.

