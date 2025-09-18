TEMAS DE HOY:
ATAQUE EN COLEGIO Policías heridos ACCIDENTE VIAL

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputados aprueban crédito de $us 74.8 millones para la carretera Okinawa – Los Troncos en Santa Cruz

La aprobación en grande contó con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, mientras que en detalle se consolidó por mayoría. 

Hans Franco

18/09/2025 12:41

Foto: Diputados aprueban crédito de $us 74,8 millones para carretera Okinawa
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley 527/2024-2025, que viabiliza un crédito por $us 74,8 millones destinado a la construcción de la carretera Okinawa – Cruce RF. 09 (Los Troncos), en el departamento de Santa Cruz.

La aprobación en grande contó con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, mientras que en detalle se consolidó por mayoría. El proyecto de ley será remitido ahora a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión y tratamiento.

La obra es considerada de importancia estratégica para mejorar la conectividad vial en el oriente boliviano, facilitando el transporte de la producción agrícola y comercial de la región, además de integrar a las poblaciones del área de influencia.

El crédito aprobado forma parte del programa de inversión pública orientado a fortalecer la infraestructura caminera nacional y promover el desarrollo económico regional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD