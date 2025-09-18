“El país está quebrado”: Henry Montero pide a candidatos soluciones reales y no discursos de confrontación

El senador y jefe de bancada de Creemos, Henry Montero, pidió que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia enfoquen sus campañas en propuestas de solución a la crisis económica, en lugar de discursos de confrontación.

Según el legislador, Bolivia atraviesa una situación crítica luego de 20 años de gobiernos del MAS, que habrían despilfarrado más de $us 50.000 millones provenientes de la bonanza hidrocarburífera.

Montero agregó que el país quiere escuchar las opciones de soluciones a la grave crisis económica que nos ha sumido el Movimiento Al Socialismo, tras los 20 años de gobierno, partido que despilfarró más de 50.000 millones de dólares, recursos que ingresaron a las arcas del Estado por la venta de los hidrocarburos, durante la época de bonanza, pero que no descubrieron ni un pozo producto.

“Se deja un país quebrado, un país destruido y sin respaldo económico, con reservas bajas y hasta el oro vendido”, afirmó Montero.

El parlamentario advirtió que la falta de diésel afecta la producción agrícola y la seguridad alimentaria, mientras se normalizan las filas de días para adquirir combustibles.

“Estamos llegando a una ‘normalidad’ del desabastecimiento de diésel y eso preocupa”, señaló.

Montero subrayó que el desafío para los candidatos es explicar de dónde saldrán los recursos para cubrir una deuda interna de Bs 16.000 millones y externa de $us 1.700 millones en 2026.

El senador enfatizó que, en vez de recurrir a discursos regionalistas, los postulantes deberían alentar la unidad de los bolivianos y presentar planes concretos para enfrentar la crisis.

