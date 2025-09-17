Senador del MAS cuestiona a Rodrigo Paz por ausencias en la Cámara Alta y pide auditoría de sus licencias

El senador Pedro Benjamín, del Movimiento al Socialismo (MAS), informó este miércoles que solicitó a la primera secretaría de la Cámara de Senadores un informe sobre la asistencia del legislador Rodrigo Paz, a quien cuestiona por no participar en las sesiones ordinarias bajo el argumento de estar socializando normativas, cuando —según dijo— se lo observa en actividades de su campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral.

El parlamentario oficialista señaló que Paz, después de un largo tiempo de ausencia, recién habilitó a su suplente para esta semana, aunque considera que debería hacerlo de manera permanente mientras se dedica a su campaña electoral.

“Ya ha abandonado Rodrigo Paz casi en su totalidad las sesiones de la Cámara de Senadores y es muy lamentable, teniendo a su suplente y aun así abandonando las sesiones. Yo no puedo creer, ha presentado licencias diciendo que está haciendo socialización de algunas leyes, pero se lo ha visto en otro tipo de actividad. Voy a pedir que se audite si realmente ha hecho la socialización”, manifestó Benjamín en conferencia de prensa.

En ese marco, el senador dijo que Paz deberá justificar la realización de las socializaciones que habría argumentado para ausentarse, considera que no puede ganar un salario sin haber realizado sus actividades de senador.

Mire el video:

